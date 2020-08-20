Вологжанка вывезла товары из магазина в детской коляске

Сотрудники Росгвардии в Вологде выезжали в гипермаркет на Окружном шоссе. Там молодая женщина пыталась вывезти в детской коляске товары.

Звонок поступил 19 августа около 18:00. Сотрудникам вневедомственной охраны рассказали, что в торговый зал зашли две девушки с коляской и порядка 2 часов ходили по гипермаркету, выбирая товар. Одна из них брала с прилавков товар и снимала с него антикражные устройства и прятала в коляску. После этого покупательница прошла с коляской мимо кассовой зоны, не расплачиваясь.

Среди похищенного были набор посуды, рюкзаки, продукты питания, косметические средства. Сумма ущерба составила порядка 2000 рублей. Сотрудники Росгвардии установили личность нарушительницы. Вологжанка 1992 г.р. сначала отрицала свою причастность. Но после совместного просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в зале, девушка сказала, что сама не поняла, как все это произошло. Сотрудники вневедомственной охраны передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.