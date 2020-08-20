В Череповце установят зеленую собаку

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В Череповце собираются установить синтетическую травяную собачку в ЗШК. Это будет первая топиарная фигура в парке «Серпантин». Пёсику пока не выбрали окончательное имя, но сейчас 2,5-метровое "животное" кличут Тобиком.

Скульптуру сначала сделают из пенопласта, потом обошьют металлическим каркасом и обольют стеклопластиком. В конце фигуру оклеят искусственным газоном. Зверь получит также глазки и нос.

Тобика установят к началу учебного года. Планируется, что в зубах он будет держать кашпо с цветами. Фигуру создают на средства череповецкого инвестора, который любит собак и родной город.