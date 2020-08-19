Мэр Вологды в среднем за 2019 год зарабатывал по 375 тысяч в месяц

Фото с личной страницы мэра Фото: vk.com

Мэр Вологды Сергей Воропанов отчитался о доходах за 2019 год. В декларации указано, что градоначальник заработал 5 255 752 рублей, без 13% подоходного налога остается более 4,5 миллионов рублей. Получается в среднем мэр приносил домой по 375 тысяч в месяц.

У Сергея числится автомобиль Mercedes GLK 300 4 Matic и мотоцикл Триумф Тигр 800 ХС АВS. В документе упомянуты две квартиры: одна 180,1 кв.м., другая поменьше - 49,9 кв.м. Первая квартира записана на двух его несовершеннолетних детей. Еще в одной квартире в 103,3 кв.м. прописан его другой несовершеннолетний ребенок.

В 2018 году мэр отчитался о доходах в 4,7 миллиона рублей.