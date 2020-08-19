Вологжанин узнал, сколько стоит проехаться на авто без заднего номера

Вологжанин узнал, сколько стоит ездить на автомобиле без государственного знака. Мировой судья привлек к административной ответственности вологжанина, на автомобиле которого не было заднего номера. Такое правонарушение квалифицируется ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков).

13 мая 2020 года вологжанина остановили сотрудники ГИБДД и составили материал.

Мужчина не оспаривал факт. Пояснил, что знак отпал при движении по улице Ярославской, об этом ему стало известно от другого водителя. Он нашел знак, но так как прикрепить было нечем, то положил в автомобиль. А на перекрестке улиц Чехова и Зосимовская был остановлен сотрудниками ГИБДД. Он предполагал, что нарушение является малозначительным.

Составитель протокола пояснил, что автомобиль был остановлен из-за тонировки передних боковых стекол.

Мировой судья оштрафавал нерадивого водителя на 5000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба вологодских судов.