В Вологодской области за сутки заболело коронавирусом 33 человека

За сутки выздоровело 30 человек.

В регионе за последние сутки зарегистрировано 33 инфицированных: 11 — в Вологде (всего — 876), 9 — в Череповце (всего — 958), 4 — в Кирилловском районе, 4 — в Никольском районе, 2 — Шекснинском районе, по одному — в Вологодском, Грязовецком и Сокольском районах.

При этом выздоровело 30 человек.

По данным правительства области, с начала эпидемии в регионе 2985 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. В лидерах - Череповец, где количество заболевших приближается к тысяче. Коэффициент распространения на сегодня — 1, 06.

Количество умерших остается 30 человек. Количество активных случаев - 488.