В троллейбусах Вологды проезд можно будет оплатить картой

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В областной столице с сентября можно будет оплатить проезд в троллейбусе банковской картой. В автобусах такая возможность уже есть. Безналичным расчетом каждый день пользуются 18 тысяч вологжан.

Проезд по банковской карте будет стоить 27 рублей, а по Заботе – 25. Пенсионеры же могут ездить на общественном транспорте за 22 рубля, но с 10 утра до 3 часов дня.

На данный момент вологжанам приходится оплачивать поездки в троллейбусе по карте «Электронная Вологда» и «Забота» или наличными, сообщает пресс-служба городской администрации.