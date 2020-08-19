Собираются судить череповчанку, у которой 6-летний сын выпал с 5 этажа

- Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Череповце собираются судить местную жительницу, сын которой сейчас находится в медикаментозной коме. Он получил страшные травмы от падения с 5-го этажа. 38-летняя мамаша улеглась спать с открытым окном, в это время 6-летний малыш по дивану залез на подоконник. Мальчик получил тяжелые травмы головы и груди. Его обнаружили соседи, в то время как родительница мирно спала. Они и вызвали полицию.

Ребенка в семью не возвращали. На отца, который живет отдельно, и мать направлены иски об ограничении родительских прав. Женщину будут судить по статье «Оставление в опасности и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Она может лишиться свободы.