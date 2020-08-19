В Череповецком психоневрологическом интернате 46 заболевших Covid-19

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В Череповце серьезно выросло количество заразившихся коронавирусом в Первомайском психоневрологическом интернате. Там зафиксировано уже 46 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Информация поступила из местной газеты «Речь» со ссылкой на городское управление организации медпомощи областного департамента здравоохранения. Заболели 5 работников, остальные постояльцы. Почти всех госпитализировали в моногоспиталь. Трое уже в тяжелом состоянии и на кислородотерапии. Остальные переносят болезнь в легкой и средней форме.

О заболевших сообщили 13 августа. Вспышка началась с 6 пациентов. Журналисты Gorodche.ru сообщают, что очаг инфекции мог возникнуть из-за пренебрежения правилами предосторожности: специалисты работали как обычно, а не сменами по две недели.

Губенратор Вологодчины подтвердил, что имели место грубые нарушения постановления о запрете допуска в закрытые социальные учреждения. Будет проведена служебная проверка.