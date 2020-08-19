Автомобилист протаранил авто семьи из Ленинградской области на трассе Вологда-Новая Ладога

Автомобиль гостей региона разбит полностью. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП, в котором пострадали трое взрослых и один ребенок, произошло на трассе Вологда – Новая Ладога. ЧП случилось в Шекснинском районе, на 65-м километре.

Мужчина управляя «Киа Рио», выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил дорогу двигавшемуся по главной автомобилю «Додж». В столкновении пострадали ехавшие в обеих легковушках.

Травмы получили водитель «Киа». В «Додже» с питерскими номерами ехала семья из Тихвина. Мужчина-водитель получил перелом ноги, 7-летняя девочка - сотрясение мозга, а 33-летняя женщина отделалась ушибами и ссадинами.

Обе машины получили кузовные повреждения.