Вологжане 19 августа смогут посетить музеи бесплатно

Выставка старинных вееров «Я охлаждаю, я освежаю, я могу хранить секреты» в Музее кружева Фото: cultinfo.ru

Завтра, 19 августа, жители Вологодской области могут посетить некоторые музеи бесплатно. Необходимо предоставить документ, подтверждающий прописку в нашем регионе (например, паспорт). Школьники и студенты могут пройти в музеи бесплатно без прописки.

К посещению доступны Вологодский музей-заповедник, Областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список бесплатных завтра музеев тут.

Необходимо иметь медицинскую маску. Экскурсии оплачиваются отдельно.