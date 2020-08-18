В Семигородней взломщики дома унесли одеяло из-за холодов

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В Семигородней мужчина и женщина взломали дверь в чужое жилище и вынесли оттуда одеяло. Сначала их выбор пал на холодильник, но силенок не хватило. Постельное белье же показалось не лишним - на Вологодчине уже запахло осенью.

В полицию обратилась 61-летняя жительница сельпо. Она рассказала, что у входа в ее квартиру были выломаны навесные замки. В итоге, харовчанка недосчиталась лишь одеяла. Вологжане сравнили кражу с эпизодом из Карлсона: воры хотели похитить белье, но главный герой прикинулся приведением и разогнал злоумышленников.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Ими оказались 38-летний мужчина и 47-летняя женщина. Вещь вернулась законному владельцу.