Новую школу вместо сгоревшей в Ломоватке решено не строить

Сельская школа ньчью сгорела дотла. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Как сообщала "Комсомолка", в Великоустюгском районе в ночь с 17 на 18 августа сгорела сельская школа.

Правительство области сообщило, как решат проблему обучения детей, оставшихся без школы. Новое здание строить не будут. Для школьников приобретут автобус и отремонтируют дорогу до центральной усадьбы. Это намерены сделать до 1 сентября.

В малокомплектную школу, построенную в 1964 году, 1 сентября должны были идти шесть школьников и один детсадовец. Там размещались три образовательных учреждения: начальная, среднеобразовательная школа и детский сад. В школе работали три педагога и четыре человека обслуживающего персонала.

Как сообщил глава района Александр Кузьмин, "в настоящий момент прорабатываются возможность организации подвоза детей и педагогов в Большевистскую школу в деревне Благовещенье, расположенную примерно в 25 километрах..."

Как заявил губернатор области, школьный автобус приобретут за счет средств Резервного фонда Правительства области. Из-за пожаров в школах в регионе проверят все образовательные и социальные учреждения области на предмет состояния электропроводки и работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

Напомним, этим летом сгорело деревянное здание школы в Тарногском районе.