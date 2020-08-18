В Вологде суд оштрафовал на 100 тысяч рублей мини-рынок на Окржно

Вологодский городской суд назначил суровое наказание торговой организации за то, что отпустили товар покупателю без маски. Штраф в размере 100 тысяч рублей получило ООО "Двина". Об этом сообщает пресс-служба Вологодских судов.

Проверка прошла еще в июне в помещении мини-рынка в доме № 5а по Окружному шоссе. Там продавец обслужил покупателя без маски. Между тем в регимоне работали правила поведения при введении режима повышенной готовности. Соответствующее постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 года работало уже не первый месяц.

Суд признал торговую организацию виновной в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ и вынес решение - штраф 100 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.