35 вологжан узнали о своем диагнозе за последние сутки

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На новый уровень заболеваемости вышла Вологодская область. Если ранее фиксировалось 26-28 случаев заболевания, то теперь почти в полтора раза больше. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в регионе с начала пандемии выздоровело 2437 человек, в том числе за сутки 45.
На сегодня в регионе 2952 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 35 новых случаев. Более половины - в Череповце.
Итак. за сутки заболело:
24 – г. Череповец,
6 - г. Вологда,
3 – Череповецкий район,
1 - Харовский район,
1 – Тотемский район.
Картина по районам выглядит так:
949 – г. Череповец (+24)
865 – г. Вологда (+6)
180 – Грязовецкий район
165 – Шекснинский район
137 – Вологодский район
98 – Бабаевский район
87 – Кадуйский район
71 – Кирилловский район
65 – Великоустюгский район
60 – Череповецкий район (+3)
41 – Тотемский район (+1)
39 – Устюженский район
28 – Сокольский район
26 – Вытегорский район
26 – Белозерский район
25 – Кич-Городецкий район
22 – Харовский район (+1)
16 – Чагодощенский район
15 – Нюксенский район
10 – Усть-Кубинский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
2 – Верховажский район
1 – Междуреченский район
1 – Сямженский район.
Активных случаев на сегодня в области – 485. Количество обследованных – 348 679.