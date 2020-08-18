35 вологжан узнали о своем диагнозе за последние сутки

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На новый уровень заболеваемости вышла Вологодская область. Если ранее фиксировалось 26-28 случаев заболевания, то теперь почти в полтора раза больше. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в регионе с начала пандемии выздоровело 2437 человек, в том числе за сутки 45.

На сегодня в регионе 2952 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 35 новых случаев. Более половины - в Череповце.

Итак. за сутки заболело:

24 – г. Череповец,

6 - г. Вологда,

3 – Череповецкий район,

1 - Харовский район,

1 – Тотемский район.

Картина по районам выглядит так:

949 – г. Череповец (+24)

865 – г. Вологда (+6)

180 – Грязовецкий район

165 – Шекснинский район

137 – Вологодский район

98 – Бабаевский район

87 – Кадуйский район

71 – Кирилловский район

65 – Великоустюгский район

60 – Череповецкий район (+3)

41 – Тотемский район (+1)

39 – Устюженский район

28 – Сокольский район

26 – Вытегорский район

26 – Белозерский район

25 – Кич-Городецкий район

22 – Харовский район (+1)

16 – Чагодощенский район

15 – Нюксенский район

10 – Усть-Кубинский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

2 – Верховажский район

1 – Междуреченский район

1 – Сямженский район.

Активных случаев на сегодня в области – 485. Количество обследованных – 348 679.