В Вологодской области 60 тысяч младших школьников будут питаться бесплатно

В Вологодской области с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Область готова к выполнению поручения Президента России Владимира Путина.

Расходы региона на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов будут софинансироваться из федерального бюджета.

Школьники будут питаться бесплатно в 56 регионах страны. В Вологодскую область поступит более 212 миллионов рублей на эти цели, еще 63 миллиона выделят из областного и местных бюджетов.

В новом учебном году в Вологодской области будут работать 450 школьных пищеблоков и буфетов в 341 школе. Бесплатным питанием мы обеспечим больше 60 тысяч школьников.