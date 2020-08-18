Школа сгорела дотла в Вологодской области

Школа полностью уничтожена огнем. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

ЧП случилось в ночь с понедельника на вторник в Великоустюгском районе. В деревне Лодейка сгорела школа - одноэтажное деревянное здание общей площадью 625 квадратных метров. Это Большевистская основная общеобразовательная школа.

На место выехали семь единиц техники, 16 пожарных. Однако здание сгорело полностью. Как сообщает МЧС, работу пожарные закончили в половине седьмого утра.

В здании находилась начальная школа, среднеобразовательная школа и детский сад. Всего здесь обучались шесть учеников и один дошколенок. Никто не пострадал.

Рассматриваются две версии пожара: неисправная электротехника и неисправность котла отопления.

Как сообщала "Комсомолка", подобный случай произошел в Тарногском районе. Там сгорела школа от удара молнии.