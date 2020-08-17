Шестеро китайцев построили незаконный завод в Харовске на 12 Га

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А Харовске шестеро китайских учредителей зарегистрировали компанию Востоклес и построили незаконный завод на 12 Га. Ван Минвей, Ван Сяошуай, Гао Юнцин, Сюй Чжиюань, Чжао Вэньцзинь и Чэнь Цзяньго владеют рядом коммерческих структур еще и в Забайкальском крае.

В июле - ноябре 2017 года компания взяла в аренду три земельных участка в Харовске под производственные базы и складские помещения. Но построило завод по деревообработке древесины.

В департамент лесного комплекса ни за содействием в реализации проекта по строительству завода, ни с заявлением об аренде лесных насаждений китайцы не обращались. Очевидцы утверждают, что лес скупается за наличные у арендаторов лесных площадей. По данным сайта, фирма сама производит и продает сосновые и еловые доски.

После постройки завода, Востоклес подал иск в суд о признании права собственности на постройку. Однако власти не выдавали ранее разрешение на строительство объекта. Арбитражный суд Вологодской области не признал право компании на завод. После вступления решения суда в силу, масштабное сооружение может быть снесено.