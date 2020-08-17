На Вологодчине отопление включат пораньше, чтобы не болеть

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Губернатор Вологодчины поддержал предложение начальницы регионального управления Роспотребнадзора Ирины Кузнецовой начать отопительный сезон в этом году раньше обычного.

Температура в помещениях и на улице понижается, за ними ухудшается иммунитет населения. Летом многим вологжанам не удалось отдохнуть в санаториях, на море. Эти факторы провоцируют обострение эпидпроцесса. "В этом году сезон особенный: на ряду с гриппом и ОРВИ продолжится циркуляция коронавирусной инфекции и не исключена возможность циркуляции микст-инфекции", — уточнила руководитель ведомства.

Поэтому сроки начала отопительного сезона для детских, социальных учреждений, жилого фонда будут пересмотрены.