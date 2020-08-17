Череповецким врачам нарисуют гигантское граффити

Вариант граффити Фото: http://www.cherinfo.ru

В городе металлургов решили отметить работу врачей. Один из форматов флешмоба благодарности стало граффити. Разместят его скорее всего на девятиэтажном доме напротив моногоспиталя в Череповце. Об этом рассказал начальник управления перспективного строительства мэрии Сергей Зайцев.

На данный момент обсуждаются варианты рисунка. Спонсора уже нашли: есть средства на краску и художников. Пока идут споры, где разместить граффити: организаторам приглянулось здание на Ломоносова. Но необходимо одобрение местных жителей. Отдать свои голоса "за" должны не менее 60% проживающих в доме.