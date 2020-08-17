В Вологде отменили школьную форму из-за нищеты родителей

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Мэр Вологды попросил школы отказаться от школьной формы, т.к из-за сложной экономической ситуации многие родители не смогут купить одежду своим детям. Градоначальник сделал заявления во время прямого эфира 17 августа.

"Сейчас не все родители могут отдать часть средств на покупку формы. Думаю, что директора школ меня поймут. Если у родителей есть возможность и желание купить ребенку новую форму, вам никто не запрещает это сделать. Если возможности нет - ничего покупать не нужно. Только согласуйте с директором или классным руководителем, в каком виде ребенок будет ходить в школу", - заявил Сергей Воропанов.

Мэр уточнил, что учебный год начнется в срок. Он добавил, что если в школе будут требовать форму, то об этом необходимо сообщить. Сергей Воропанов пообещал собрать Совет директоров школ города и еще раз повторить свое пожелание.