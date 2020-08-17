В Вологде на три дня отключат газ

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В нескольких микрорайонах Вологды отключат газ с 18 августа по 20. Вынужденная приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию нового участка газопровода через железнодорожные пути вдоль улицы Ленинградской.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение Вологда» сообщила, что с 8 утра 18 августа до 10 вечера 20 августа не будет газа в домах №42, 44 ул. Мохова, на ул. Ершовская, Клубова, микрорайонах Покровская Слобода, Станкозавод, Куролит, Лукьяново, Майский-2 и в поселке Кувшиново.

О неисправностях газового оборудования нужно сообщать по телефону 04 или с мобильного 104.