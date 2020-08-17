Безответственная вологжанка с коронавирусом сдала ребенка в детсад

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Мэр Вологды сообщил об отправке одной группы детского сада в карантин из-за больной коронавирусной инфекцией матери ребенка. Женщина, имея положительный результат теста на коронавирус, привела свое дитя в учреждение. Сергей Воропанов утверждает, что вологжанка знала о своем диагнозе.

"Я хочу обратиться еще раз к родителям: будьте ответственнее, и, если вы болеете, тем более, если у вас подтвержден COVID, то как минимум не водите ребенка в детсад. Потому что мы вынуждены закрывать группу, а, может, и весь детский сад", — объяснил элементарные правила безопасности мэр в ходе прямого эфира.