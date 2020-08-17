В Череповецком психоневрологическом интернате вспышка Covid-19

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В Череповце в жилом корпусе Череповецкого психоневрологического интерната на улице Красной, 8 у 18 человек был обнаружен Covid-19 14 августа. Департамент здравоохранения Вологодской области сообщил, что 14 из них госпитализировали в моногоспиталь. Всего заболело 5 сотрудников.

На данный момент в учреждении постоянно проживает более 150 человек с ограниченными возможностями здоровья. Пациенты переносят заболевание пока в легкой форме. Более ста контактировавших отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

Вспышку обнаружили неделю назад: подозрительные симптомы были обнаружены у одного из проживающих. Сейчас Роспотребнадзор ведет расследование.

В Вологде были подобные вспышки в детском отделении областной психиатрической больницы, отделении гемодиализа медцентра ООО «Бодрость» и городской больницы.