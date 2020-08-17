Подростка убило током под Белозерском

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В одном из сёл Белозерского района произошла трагедия: подросток погиб от удара током. На участке был протянут провод от бани до щитка - вероятно, он был оголен. Юноша босиком ходил по влажной траве... Задел ногой провод под напряжением. Вологжанин скончался от серьезнейшей электротравмы.

Ведется расследование - решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент криминалисты изъяли образцы проводки. Оперативники опросили очевидцев и родителей юноши. Об это сообщило региональное управление Следственного комитета.