На транспортной развязке Вологды ремонт

Пресс-служба Управления дороги «Холмогоры»

На пересечении обхода Вологды и автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск с сегодняшнего дня будет ограничено движение. До 20 августа дорожники будут фрезировать асфальт на съездах.

Дорогу частично перекроют в понедельник с 7 утра до 3 часов дня на въезде на обход областной столицы в сторону Москвы со стороны Медвежьегорска, и с 3 дня до 8 вечера на съезде с обхода Вологды со стороны Москвы в сторону областной столицы.

Во вторник частично перекроют дорогу с 7 до 15 часов на съезде с обхода Вологды со стороны Москвы по направлению к Медвежьегорску и с 15 по 22 часов - на въезде на обход Вологды в сторону Москвы со стороны Вологды.

В среду движение ограничат с 7 до 22 часов. Только с 7 до 15 часов будет сложно на въезде на обход Вологды в сторону Архангельска со стороны Медвежьегорска, а с 15 до 22 часов на съезде с обхода Вологды со стороны Архангельск в сторону Вологды.

В четверг, 20 августа, с 7 до 15 частично перекроют въезд на обход Вологды в сторону Архангельска со стороны Вологды, а с 15 до 22 часов - съезд с обхода Вологды со стороны Архангельска по направлению к Медвежьегорску.