В Череповце 24 зараженных коронавирусом за сутки

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В Вологодской области на 17 августа выявлено 36 человек с коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших зафиксирована в Череповце - 24 новых случая. В областной столице 5 зараженных.

В районах ситуация следующая: в Белозерске +2, Грязовец и Тотьма по одному, Череповецкий район +3.

В итоге на сегодняшний день на Вологодчине по официальной статистике 495 человек болеют коронавирусом. С начала пандемии погибло 30 - в последние недели стали умирать чаще. За сутки выписали 7 выздоровевших человек, всего таких 2392. Напомним, вологжане стали болеть коронавирусом по второму разу.