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В центре Вологды разбились две иномарки: три женщины пострадали

Мерседес решил не уступать дорогу Шкоде
Евдокия СахароваЕвдокияСахарова
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Фото: Областной УГИБДД

В центре Вологды в минувшее воскресенье около 11 вечера, на регулируемом перекрестке улиц Герцена - Предтеченская разбились две иномарки: одна не уступила дорогу другой.

19-летний подросток за рулем Мерседес GLS 350 двигался по Герцена со стороны Пушкинской. На повороте налево по зеленому сигналу водитель не уступил дорогу Шкоде Октавии. Водителем чешского автомобиля оказался 51-летний вологжанин. Шкода двигалась со встречного направления прямо.

От серьезного столкновения пострадали три пассажирки Шкоды. 69-летняя, 49-летняя и 21-летняя женщины с ушибами направлены лечиться амбулаторно.

ДТП