На Конева в Вологде сбили женщину

- Фото: Областной УГИБДД

В Вологде в минувшую субботу днем на Конева, 26 произошло ДТП с участием пешехода. 42-летнюю женщину сбили на проезжей части - пешеходный переход был в зоне видимости, но она решила по нему не идти. Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что за рулем Фольксвагена сидел 33-летний водитель. Он двигался по улице Конева со стороны Воркутинской к Окружному шоссе.

Пострадавшую медики госпитализировали с травмами. ГИБДД проводится проверка обстоятельств произошедшего.