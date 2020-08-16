В Вологде сгорел "Опель"

В Вологде сгорела еще одна иномарка. ЧП случилось в субботу. Как сообщает МЧС, сигнал поступил на пульт дежурного вечером. Горел автомобиль на улице Конева, возле дома 18-г. На место выехала пожарная автоцистерна и 4 пожарных. Огонь был потушен, но авто пострадало. "Опель Астра" 1998 года выпуска принадлежит молодому человеку 1990 года рождения. В салоне повреждена внутренняя отделка. Установлена причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования.

14 августа горел отечественный автомобиль ВАЗ -21074 в Спасском сельском поселении Вологодского района. Причина - короткое замыкание электропроводки. Огонь повредил моторный отсек и салон.