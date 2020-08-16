В Вологодской области мужчина перевернулся на "жигуленке" и погиб

Автомобиль получил кузовные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Ночью 16 августа, около 01:15 на улице Гагарина в Кириллове перевернулся автомобиль ВАЗ-2107.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, за рулем находился 37-летний водитель. Он двигался со стороны центра города, по непонятным причинам не справился с управлением. Автомобиль сначала выехал на «встречку», а потом перевернулся.

Травмированного водителя госпитализировали в ЦРБ. Но от полученных травм он скончался.