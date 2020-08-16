В Вологде сотрудники ГИБДД дежурят на новом "кольце"

В Вологде появился еще один перекресток с круговым движением.

С 15 августа в Вологде появился еще один кольцевой перекресток. Изменилось движение на пересечений улиц Конева и Можайского.

Там нанесена соответствующая разметка и отключены светофоры. Изменения произошли ночью, так что для многих вологжан привычная дорога оказалась ребусом.

Пешеходов также коснулись изменения. "Зебра" на улице Конева из-за кольца переехала ближе к улице Беляева. Перенесены пешеходные переходы и на улице Можайского.К ним обустроены подходы.

Кольцевое движение проходит под присмотром сотрудников ГИБДД.

Перекресток Конева - Можайского является одним из наиболее аварийных в Вологде. С начала года тут зафиксировано 3 десятка дорожных происшествий. Есть мнение, что кольцевое движение сократит число ЧП,