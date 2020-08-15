Велосипедист сломал ноги при столкновении с легковушкой в Вологде

Велосипедист получил травмы ног. ЧП случилось на улице Рыбной в Вологде. Первыми на помощь пришли бойцы Росгвардии, которые несли службу.
Росгвардейцы патрулировали улицы города и заметили а обочине "Ладу Приору", у которой был смят капот и разбито лобовое стекло. Рядом валялся помятый велосипед.
Сотрудники вневедомственной охраны увидели, что в автомобиле сидел мужчина - велосипедист в состоянии травматического шока. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего отправили в больницу с подозрением на переломы ног.
Водителя "Лады" передали прибывшим сотрудникам ГИБДД. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии, пострадавшего с подозрением на переломы ног транспортировали в больницу.