26-летняя девушка попала под поезд под Череповцом

ЧП произошло на железнодорожном перегоне Череповец — Хемалда.

Об этом сообщает транспортная полиция Вологодской области.

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26-летняя девушка пересекала железнодорожное полотно в неустановленном месте - на 476 км. Она не убедилась в отсутствии поезда и не реагировала на звуковые и световые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но тепловоз все-таки сбил девушку..

Чудом она осталась жива. Однако у нее тяжелые травмы и множественные переломы, в тяжелом состоянии она была госпитализирована в Череповец.

Личность была установлена, о ЧП сообщили ее родственникам.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.