Похититель драгоценностей оставил на месте преступления банковскую карту

Вор украл драгоценности, но оставил на месте преступления рубашку с банковской картой. В Тотемском районе из дома местной жительницы пропали золотые вещи. Но похититель оставил многочисленные следы, в том числе рубашку и банковскую карту.

Женщина вернулась с отдыха и поняла: в доме были воры. У нее пропала шкатулка с драгоценностями, содержимое она оценила в 70 тысяч рублей. Вор проник через окно, которое было оставлено на проветривание. Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, преступник оставил отпечатки пальцев и обуви, пятна крови, а также рубашку с банковской картой. Выяснилось, что вещи принадлежат гостю из Санкт-Петербурга, который приехал в гости к бабушке. Там и задержали молодого человека. Обнаружены и ювелирные украшения. Против столичного гостя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает до шести лет лишения свободы.