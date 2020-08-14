Под Вологдой обнаружили могилу великого поэта

Фото Happykg Фото: ru.wikipedia.org

В Спасо-Прилуцком монастыре под Вологдой ученые обнаружили могилу Константина Батюшкова. О находке рассказал телеканал «Русский север». Вологодский поэт умер 7 июля 1855 года и был похоронен в некрополе. Во времена СССР монастырь серьезно пострадал, а памятник оказался сброшен. В 50-х годах началась реставрация зданий. Надгробие же установили в произвольное место. Теперь место захоронения известно точно.

На месте были проведены замеры, а с помощью компьютерного совмещения старинных фотографий исследователи получили достоверные координаты. Могила располагается под 50-летним вязом.