Экс-главу администрации Кириллова судят за присвоение в особо крупном

В Вологодской области судят бывшего главу администрации Кириллова. Александр Полковников обвиняется в присвоении и растрате средств муниципальной казны в особо крупном размере. Свою вину экс-чиновник отрицает.

Следователи считают, что хищения произошли в 2016-2017 годах. По мнению правоохранителей, Александр "обратил в свою пользу" бюджетные 85 562 рубля 50 копеек. Версия обвинения включает в себя и необоснованные премии сотрудникам администрации. Таким образом, сыщики инкриминируют Полковникову растрату на сумму 2 310 887 рублей 31 копейка.

В апреле прошлого года чиновник был отстранен от должности. Дело слушается в Вашкинском районном суде.