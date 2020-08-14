На Вологодчине сменили главу избирательной комиссии

Фото ВИПЭ ФСИН России

В Вологодской области назначили нового главу территориальной избирательной комиссии. Выбор без сюрпризов: Александр Груздев занял кресло главы ТИК. Мероприятие прошло 13 августа в формате видеосвязи (из-за пандемии).

Решением Вологодской городской думы Александра Груздева 30 июля приняли состав ТИК и дали право решающего голоса. Далее региональная комиссия выбрала его своим председателем.

Александр окончил факультет физического воспитания педуниверситета, работал преподавателем ВИПЭ ФСИН. В 2011 году получил должность в администрации города, с 2016 как замглавы курировал социальную сферу. В 2017 вернулся к должности в ВИПЭ.

Прошлый руководитель ТИК решил стать адвокатом.