Вологжане смогут сняться в кинофильме

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В Вологде ищут актеров массовки. Вологжане смогут принять участие в съемках фильма "Одна", которые пройдут в областной столице 12, 13 и 14 сентября. Кинолента посвящена реальной истории советской девушки, которая выжила в авиакатастрофе. Лариса в 1981 году упала с 5 километровой высоты и здравствует до сих пор: снимается в фильме и консультирует съемочную группу.

Режиссеру понравился аэропорт в Вологде, т.к внешне он соответствует стилистике 80-х. Основные съемки пройдут в Перми, Москве, пара дней в Ялте.

Организаторы примут заявки от людей разного возраста и типажа, необходимо соответствие внешности эпохе. Женщины с натуральным цветом волос, без современных стрижек. Мужчины и дети с немного удлинёнными волосами.