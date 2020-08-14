Вологжанин заплатит 500 т.р. за пьяную женщину, сидевшую на дороге

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Вологодский суд удовлетворил иск матери погибшей женщины, которая в нетрезвом состоянии сидела на корточках на дороге. Водителю, который сбил пешехода, придется выплатить 500 тысяч рублей. Мужчина ПДД не нарушал. Суд же решил, что не зависимо от вины платить должен вологжанин, владеющий источником повышенной опасности и причинивший вред жизни и здоровью.

Трагедия произошла августом прошлого года в Вашкинском районе. Лада-Калина 219410 на подъезде к Липину Бору сбила женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

Вины водителя следователи не обнаружили. По факту проверки установлено, что водитель не мог предотвратить ДТП. Уголовное дело возбуждено не было.

Как оказалось, сильно пьяная женщина в темное время суток сидела на корточках на неосвещенном участке дороге у правой обочины. В какой-то момент она резко покачнулась в сторону проезжей части. В тот момент машина уже была в 3 метрах от нее.

Мать сбитой подала на водителя иск на 950 тысяч рублей. Суд удовлетворил ее требования частично: 550 тысяч моральной компенсации.