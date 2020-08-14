Вологжане останутся без воды

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В районе Заречья в Вологде местные жители останутся без воды. Давление снизят в более чем 100 домах. Это связано с ремонтными работами на улице Гоголя.

Отключения начнутся с 10 вечера 14 августа и продлятся до 8 вечера 16 августа. Вода сможет достичь только уровня 3 этажа.

Специалисты собираются врезать новый участок водопроводной от Комсомольской до улицы Добролюбова. По мнению техдиректора Вологдагорводоканала, качество питьевой воды благодаря этому улучшиться.

Давление подачи воды снизят в домах:

ул. Гоголя, д. №№ 72, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103;

ул. Городской Вал, д. №№ 11, 13, 24, 26;

ул. Горького, д. №№ 54, 56, 74, 76, 81, 83, 85,86, 87, 89, 90, 95,108, 109, 110, 112, 113, 113а, 113б,114, 116, 120, 120а, 126, 130, 132, 148, 150, 160;

ул. Добролюбова, д. №№ 9, 26, 28, 31, 33, 35, 42, 51, 68;

ул. набережная 6 Армии, д. №№ 185, 197, 199, 199г, 207а, 209, 211, 213, 215а;

ул. Комсомольская, д. №№ 3а, 5а, 6, 36, 38;

ул. Пугачева, д. №№ 3, 4, 5, 6, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 69, 69б, 73, 73в;

ул. Прокатова, д. №№ 3, 5, 10;

ул. Разина, д. №№ 21, 23, 25, 41, 53, 55, 55а, 54, 56, 56а;

ул. Судоремонтная, д. №№ 2б, 2в, 2г, 4а, 13, 26, 26а;

ул. Северная, д. №№ 1, 6, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18;

ул. Связи, д. №№ 2, 3;

ул. Самойло, д. №№ 6, 9;

ул. Фрязиновская, д. №№ 19, 21, 23.

Организован подвоз воды 15 и 16 августа с 14:00 до 17:00 ул. Пугачева, д.32а и ул. Гоголя, д. 99-101. Цистерны с водой установят с 10:00 до 12:30 на ул. Горького - ул. Машиностроительная и ул. Горького, д.113, с 18:00 до 20:30 на ул. Прокатова, д.10 и ул. Горького, д.74.