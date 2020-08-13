Памятник меценату Христофору Леденцову появится в Вологде

В Вологде установят памятник Христофору Леденцову. Пока горожане могут выбрать место для него - стартовало онлайн-голосование.

В опросе представлены 7 вариантов. Шесть из них находится в центре областной столицы, еще один - в микрорайоне Прибрежный.

Памятник может появиться у здания Вологодского государственного университета на ул. Сергея Орлова, 6; у библиотеки ВоГУ, что на пересечении улиц Ленина и Зосимовской; на Торговой площади; у храма Казанской иконы Божией Матери; у здания вечерней школы № 1; рядом с памятником птицы-говоруна.

Еще один вариант - в Прибрежном, где с 2005 года одна из улиц носит имя Христофора Леденцова.

Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, в 2022 году отмечается юбилей предпринимателя и мецената Христофора Леденцова. После выбора места будет разработан проект монумента. Голосование проходит на официальном сайте администрации города.

Напомним, что Христофор Леденцов родился в Вологде 24 июля 1842 года в семье купца первой гильдии Семена Алексеевича Леденцова. В 1871-м Христофор Семенович был избран гласным Вологодской городской Думы, а с 1883 по 1887 годы занимал должность городского головы. Христофор Леденцов построил в Вологде на собственные средства богадельню для престарелых. Был одним из организаторов Общества содействия успехам опытных наук, которое поддерживало и спонсировало ученых.

Умер от туберкулеза в Женеве, похоронен в Вологде.