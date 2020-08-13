191 вологжанин получает пенсии за рубежом

191 пенсионер из Вологодской области проживает и получает пенсии за границей. В том числе в Германии - 67 человек. Вологодские граждане на пенсии отправились на ПМЖ в Израиль, США, Финляндию, Данию, Испанию.

Как сообщает пресс-служба ПФР, председатель Правления ПФР Максим Топилин и руководитель Росcотрудничества Евгений Примаков подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним соотечественников, проживающих за пределами России, будут информировать о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения.

Предполагается, что это будут консультации в удаленном режиме по видеосвязи. На первом этапе такие консультации предполагается проводить для российских пенсионеров в Израиле.

А пока для оказания консультаций специалисты ПФР ежегодно выезжают на одну-две недели в Израиль и Латвию. "После внедрения видеоконсультаций эта практика сохранится", – заверил председатель Правления ПФР Максим Топилин.

Выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тыс. пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число получателей российских пенсий проживает в Германии (97,7 тыс. пенсионеров), Израиле (56,1 тыс.), Абхазии (32,8 тыс.), Беларуси (25,4 тыс.), Латвии (22,7 тыс.) и США (21,3 тыс.).