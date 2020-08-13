В Соколе суд наказал пиромана, из-за которого сгорел дом и чуть не погибли люди

В Соколе еще осенью сгорел двухэтажный дом на улице Овражной, поджигателя судили. 24-летний местный житель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога, повлекшее по одному из них - причинение значительного ущерба потерпевшим, по второму - повлекшее причинение по неосторожности иных тяжких последствий), а также в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшему, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

4 ноября 2019 года молодой человек был пьян. Он в подъезде многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Овражной Сокола из-за личной неприязни к женщине, проживающей в этом доме, поджег детскую коляску и сбежал.

Огонь с детской коляски распространился по всему дому. В результате пожара дом и находившее в нем имущество были уничтожены.

Как сообщает пресс-служба судов, материальный ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Во время пожара чуть не погибли люди. Женщина пыталась вынести внука, 2018 г.р. С ребенком на руках она вышла на лестничную площадку. Там огнем мальчику обожгло более 15% тела.

Мужчину-поджигателя тогда не арестовали. И в новогоднюю ночь он ножом нанес удар в шею собутыльнику.

26 января 2020 года с 04.00 до 05.37 пьяниый мужчина пришел на приусадебный участок, там через незапертую дверь проник в деревянную хозяйственную постройку и на почве личной неприязни к семье потерпевших поджег фрагмент обоев. В результате там сгорело имущество на общую сумму 21 800 рублей.

Суд назначил пироману наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое по предыдущему приговору.

Гражданские иски потерпевших в части взыскания стоимости уничтоженного имущества, а также в части компенсации морального вреда удовлетворены полностью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.