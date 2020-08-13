В Усть-Кубинском районе школьница одна провела ночь в лесу

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В Усть-Кубинском районе потерялась девочка 2005 г.р из деревни Залесье. Школьница отправилась в леса за черникой и потерялась. Ей пришлось провести ночь под открытым небом. В поисках участвовали более ста вологжан, 20 единиц техники и беспилотный аппарат.

Пропавшую удалось найти только сегодня в 10 утра. Девочку обнаружили в 10 км от места пропажи - у деревни Дешевиха. По сообщению пресс-службы областного МЧС, на подростка наткнулся местный житель. Врачи осмотрели школьницу - в медицинской помощи она не нуждается.