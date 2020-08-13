УФАС не дало закупить Вологодчине томограф

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Антимонопольная служба региона сообщила о нарушении антимонопольного законодательства при покупке томографа для Вологодской областной больницы. По мнению специалистов, в аукционе мог победить лишь один производитель - так были составлены условия закупки.

УФАС пришло по жалобе потенциального участника закупки. В тендере критериям соответствовал лишь томограф от фирмы «GE Healthcare». Другие поставщики не смогли предложить свой товар, поэтому "цели эффективности и результативности закупки не достигнуты".

В правоохранительные органы направлена полученная информация. Вопрос о привлечении виновных должностных лиц к уголовной ответственности рассмотрят в ближайшее время. Может быть возбуждено уголовное дело по статье Злоупотребления в сфере закупок товаров.

Начальная стоимость закупки составляла 60, 9 млн рублейю