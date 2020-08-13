15 июля в сарае на улице Клубова в Вологде были обнаружены кости женщины.

Как сообщает областное управление следственного комитета, пенсионерка пропала больше года назад. 34-летний сын отвечал на вопросы знакомых и родных, что мать в отъезде или лежит в больнице. Но ее так никто и не видел.

Историей заинтересовались правоохранительные органы. Мужчина сознался, что его мать умерла больше года назад, однако он ее так и не похоронил.

Он привел следователей в сарай возле дома, где на одеяле лежали останки.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сын погибшей пройдет психиатрическую экспертизу. Пока не нашла подтверждения версия, что сын скрывал смерть матери, чтобы пользоваться ее пенсией. Деньги со счета женщины все это время не снимались.