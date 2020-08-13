В Вологде открыли новый детсад Капелька

- Фото: Правительство Вологодской области

В областной столице 12 августа сдали в эксплуатацию новый детский сад. Новый корпус Капельки на 350 мест поможет со сложной ситуацией в Вологде. На объект было потрачено 300 миллионов рублей. Постройка дополнила существующий детсад, который был возведен в прошлом году.

Здание на 6 000 кв м вмещает 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, кабинеты логопеда и психолога, прачечную и пищеблок, на прилегающей территории размещены прогулочные и физкультурные участки. Проект типовой, интерьер - в морской тематике.

Мебель мобильная полифункциональная с выдвижными элементами. Игры и пособия изготовлены из прочного сертифицированного материала. Имеется даже пособие для обучения дошкольников программированию.

Штат воспитанников уже укомплектован, в том числе 2 логопедические группы. Открытие в сентябре.