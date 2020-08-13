Спасатели вынесли с Онежского озера туристку

Фото: АСУНЦ Вытегра

В Вологодской области у туристов на берегу Онежского озера произошло ЧП. Одна из участниц похода вдоль водоема в сторону мыса Бесов Нос упала. 41-летняя женщина травмировала ногу так, что уже не могла стоять. Вероятен перелом. Было принято решение эвакуировать пострадавшую.

Спасательно-научный арктический центр «Вытегра» обнаружили группу путешественников в устье реки Андомы. На месте женщине оказали первую помощь, наложили шину. На носилках неудачливую туристку перенесли на другой берег реки и передали медикам.