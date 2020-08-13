Вологодские пьяные подростки ночью избили полицейских

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В Вологде в январе 2020 двое нетрезвых несовершеннолетних вологжан в компании с 19-летним приятелем избили полицейских. Драка произошла ночью на улице Полярной. Следователи завершили расследование уголовного дела.

Компания нарушала комендантский час, поэтому привлекла внимание полицейских. Банда напала на правоохранителей и стала их избивать руками и ногами. Одного из подростков удалось схватить, остальных задержала подмога. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.

Вологжанам грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работами до 5 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до 5 лет.