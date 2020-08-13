Вологжане не приняли некачественное благоустройство улицы Ильюшина

- Фото: Вологда РФ

В Вологде у дома № 4 по ул. Ильюшина подрядчик попытался закончить работы по контракту. Однако качеством оказались недовольны местные жители. Компания должна была заменить бортовые камни, уложить новый асфальт и привести в порядок газоны. Ремонт проходил в рамках проекта «Народный бюджет ТОС».

Работы должны были завершиться до 20 июня. По словам местных жителей, после старта благоустройства подрядчик пропал. Лишь под конец рабочие вернулись на объект. Результат вологжан не устроил.

Асфальт показался комиссии плохого качества: его отправили на исследование в лабораторию. Местные жители возмутились тому, что теперь по пешеходной территории ездят автомобили. Этот вопрос будут решать с ГИБДД. Бордюрный камень занижен - земля будет разноситься по дороге. Про газоны тоже забыли - на них лежит строительный мусор, бугры из почвы, о зелени речи не идет.

На данный объект было выделено 1,5 млн рублей. Обсуждается процедура, которая помешает таким подрядчикам участвовать в конкурсе на выполнения социально значимых работ.